18歳の女性の遺体が大分県豊後大野市の山中で見つかり、死体遺棄の疑いで58歳の男が逮捕された事件で、容疑者の供述に基づき、警察が大分市内の港を捜索した結果、スマホと刃物を発見したことがわかりました。 【写真を見る】18歳女性の死体遺棄事件刃物とスマホを発見容疑者の供述に基づき、警察が港を捜索大分 この事件では3月2日から行方不明となっていた大分県中津市の18歳の女性が豊後大野市の山中で遺体で発見され、