きょう午前、岩手県紫波町で、行方不明者を捜索していた警察官の男性がクマに襲われ、けがをしました。現場付近では性別不明の1人の遺体が発見されています。警察によりますと、きょう午前10時前、紫波町の沢で行方不明者を捜索していた50代の警察官の男性がクマに襲われました。男性警察官は顔や腕をかまれたり、引っかかれたりして病院に運ばれましたが、搬送時、意識はあったということです。クマは成獣とみられています。警察