ÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯´ØÏ¢¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Î°ËÆ£°¦¿¿¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤¨¤Þ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°¦¼Ö¤È¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °ËÆ£°¦¿¿ ¡Û°¦¼Ö¥Ð¥¤¥¯¡¦MT-07¤È¶¦¤Ë¤ªÂæ¾ì¤Ø¶âÈ±¤Ë?¥Ñ¥Ñ¤¬¡Ö¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×?¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤â¤´Ëþ±Ù°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÂæ¾ì¡×¤È¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤âÅº¤¨¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼¿¹õ¤ÎYAMAHA¡¦MT-07¤È»×¤ï¤ì¤ëÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç