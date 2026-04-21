ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間21日、ロッキーズ戦後にインタビューに応じ、投打に活躍する大谷翔平選手について言及しました。メジャーでは、二刀流選手として唯一無二の活躍を披露し続ける大谷翔平に対し、投打で存分に活躍できるようこれまでになかった特別なルールが設けられてきました。そのルールについてドジャースだけでなく、時には他チームでも話題となり、この日はカブスのクレイグ・カウンセル監督が「大