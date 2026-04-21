気象庁は来月から7月までの予報を発表し、3か月を通じて全国的に高温となる見込みだとしました。地球温暖化に加えて、偏西風が北寄りを流れ全国的に暖かい空気に覆われやすいことなどが要因で、気象庁は早めに暑さに備えるとともに、22日から運用がはじまる、熱中症特別警戒アラートなどを確認するよう呼びかけています。また、降水量については、全国でほぼ平年並みの見込みですが、近年は梅雨の時期などで大雨の発生頻度が増えて