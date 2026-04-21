日本ハムの加藤貴之投手（33）が、22日の楽天戦（エスコン）で先発する。15日のロッテ戦（ZOZOマリン）では3回2/3イニングを投げ7安打8失点。雨が降る悪天候での登板となったが「言い訳になっちゃうので、嫌です」と振り返り「しっかりと自分のピッチングができるように頑張ります」と、自らを律した。好調の楽天打線について「足も使いながら、良いバッターが多い」と印象を語り、2日以来の本拠地での登板は「本当に応援と