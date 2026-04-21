通行人の女性に違法なスカウト行為をしたとして、警視庁は２０日、神奈川県相模原市、無職の男（２９）を都迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕したと発表した。逮捕は１６日。発表によると、男は１６日午後７時半頃、東京都町田市内の路上で、通行人の女性に約４０メートルつきまとい、「スカウトなんですけど」などと勧誘した疑い。容疑を否認し、「ナンパする目的だった」と供述している。同庁は１３〜１７日、都内各地で違