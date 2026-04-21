プロ野球・西武の郄橋光成投手が21日、翌22日のソフトバンク戦先発へ意気込みを語りました。郄橋投手は今季ここまで3試合に先発し1勝2敗、防御率1.29。前回15日のオリックス戦は7回3失点で2敗目を喫しました。22日の登板へ「(今季は)いい感じで来ているので明日も楽しみ」と語った郄橋投手。ソフトバンク打線には「強いことに変わりない。ひとりひとり、1球1球しっかり投げていきたい」と意気込みます。そのソフ