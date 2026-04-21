中島健人（32）が21日、都内のNHKで主演ドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（28日開始、火曜午後10時）会見した。中島が演じるのは“フェロモンだだ漏れ”のイケメン店長。今作がNHK初出演の中島は、初めて届いた台本を手にした当時を振り返り「『超絶イケメン店長の役』って、本当に書いてあって『これは僕だな』って思いました。ちょっと、おこがましかったですね（笑い）」と、はまり役と認識している様子。続