ドラマ「魯山人のかまど」（NHK）で再注目された北大路魯山人（1883〜1959年）。「美食倶楽部」や伝説の料亭「星岡茶寮」を運営し、料理・食材にはいっさい妥協しなかったという異才の言葉を『魯山人の食卓』（ハルキ文庫）より紹介する――。※本稿は、北大路魯山人『魯山人の食卓』（ハルキ文庫）の一部を再編集したものです。■ドラマにも出てきた「鮎の食い方」いろいろな事情で、ふつうの家庭では、鮎を美味く食うように料理