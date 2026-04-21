縁を断ち切ったほうがいいのは、どのような相手か。浄土真宗本願寺派僧侶の増田将之さんは「本来、縁を良縁にするのも、悪縁にするのも自分次第だ。ただし自分が『断ち切りたい』と思うような縁を放っておくと、人生を狂わされる可能性すらある」という――。※本稿は、増田将之『その悩み、ただの執着』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fotostorm※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fotostorm