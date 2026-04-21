「定年後に年金を受給しつつも、できるかぎり働いて家計の足しにしたい」と考えている人は少なくないでしょう。定年後に働く場合は、どの程度働くかに注意する必要があります。働き過ぎると、受給できる年金額が目減りしてしまうおそれがあるためです。 そこで本記事では、年金額に影響を与える「在職老齢年金制度」について解説します。 「在職老齢年金制度」により支給額が決まっている 厚生労働省の説明による