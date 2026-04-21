晩年をイキイキ過ごす秘訣はあるか。還暦を迎えた落語家の立川談慶さんは「病気をきっかけに、ジムに通い始めた。以来、18年間にわたり、週3回、欠かさず筋トレを続けている。その効果は、単に身体が強くなるという次元を超え、メンタルや人間関係、人生のすべてを変えたといっても過言ではない」という――。※本稿は、立川談慶『人生は「割り勘」思考でうまくいく60歳からの「人間関係・健康・お金」の不安を分かち合うヒント