物価高が続くなか、できるだけ出費を抑えるにはどうしたらいいのか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「1円でも安い店を探す、食事は手作りにこだわるなど、よかれと思ってやっている習慣が家計を苦しくしている場合がある。“節約貧乏”から抜け出す7つのポイントを参考にしてほしい」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■値上げが止まらない新年度が始まったばか