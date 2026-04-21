「撮影中も恋しかった」と語る、要潤の“推し”とは？ 放送開始25周年を機に"アギト"がスクリーンに帰ってくる――。4月29日(水・祝)公開の映画『アギト―超能力戦争―』で、氷川誠＝G7として新たな戦いに挑む要潤。2001〜2002年に放送された『仮面ライダーアギト』で俳優としてのキャリアをスタートさせて以来、ドラマや映画、舞台と幅広く活躍し、たしかな存在感と幅広い役柄で支持を集める要に、"いま推しているもの"につ