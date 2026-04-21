声優兼タレントのソ・ユリが、長期間に及ぶストーカー被害と、それに対する加害者側の逆告訴によって、被害者でありながら被疑者となってしまった理不尽な状況を明かし、世間の関心を求めた。4月21日、ソ・ユリは自身のSNSを通じて、現在進行中のストーカーおよび事実公表による名誉毀損事件に言及し「より多くの関心をお願いします」と伝えた。【写真】ソ・ユリ、見事な美肉体また、彼女は現在、日々不安と戦っており、外出もまま