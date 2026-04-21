埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、全国で行われていた下水道管の調査。愛知県では、15キロが速やかな対策が必要と判定されました。 【写真を見る】“1年以内に対策必要”な下水道管 愛知では15キロ 都道府県別で4番目の長さ 埼玉･八潮市の陥没事故受け全国で調査 調査は、国交省が全国の自治体に、内径2メートル以上 設置から30年以上経過した下水道管を対象に実施するよう要請していたものです。 「1年以内の速やかな