4月20日、青森県で最大震度5強を観測した地震で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。もうすぐゴールデンウィークですが、対象地域への旅行などはどうすればよいのか専門家に聞きました。 ■過去の教訓も…「後発地震」への備えを 北海道から千葉県までの182の市町村を対象に20日発表された「後発地震注意情報」は、発生から1週間、巨大地震が起きる可能性が普段よりも高まっていると