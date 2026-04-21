サムエル・ロス博士＝2018年7月、沖縄・国東村、ロス氏提供 美ら島の国境なき科学者たち質の高い論文の割合で東京大を超え、世界9位となった沖縄科学技術大学院大学（OIST）。そこに集う世界各国の科学者たちは異能の人ばかり。そんな彼らを紹介するコラム「美ら島の国境なき科学者たち」は随時掲載します。減少する日本の生物多様性ある研究によると、1700年以降、地球上の陸地のおよそ4分の3が、人間活動によって大き