香港ジョッキークラブは２１日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）出走馬の近況をホームページで公開した。それぞれの調整内容とコメントは以下の通り。▽クイーンエリザベス２世Ｃ（芝２０００メートル）・ジューンテイク（荻野要助手が騎乗し、オールウェザーコースをキャンターで１周半したのちパドックでスクーリング）荻野助手「非常に状態が良く、今のところ全てが順調に進んでいます」・ジョバ