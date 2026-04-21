【ロボ道98式特型指揮車】 予約開始：4月23日 10月～12月 発売予定 価格：8,960円 threezeroは、ミニカー「ロボ道98式特型指揮車」を4月23日より予約開始することを発表した。発売は2026年10月から12月ごろを予定しており、価格は8,960円。 本製品は、アニメ「機動警察パトレイバー」に登場する「98式特型指揮車」を、同社のアクションフ