矢掛町長選立候補者 任期満了に伴う岡山県矢掛町長選挙が21日に告示され、届け出順に、現職で再選を目指す山岡敦(やまおか・あつし)さん(60)と新人で飲食店経営の降魔信行(ごうま・のぶゆき)さん(74)の2人が立候補しました。 矢掛町長選挙は4月26日に投票が行われ、即日開票されます。