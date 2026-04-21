◆パ・リーグロッテ―オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリン）オリックス・横山聖哉内野手が「９番・遊撃」で今季初先発することが決まった。上田西から２３年のドラフト１位で入団し、大型内野手として期待される３年目。下半身のコンディション不良で離脱した広岡に代わり、１８日に出場選手登録されていた。２５年は２試合の出場にとどまり、今季もここまで１試合で１打数無安打。２年ぶりの安打を目指し、レギュラーの紅林を