製品の裏側にある調達現場は、静かに緊張感を増している。半導体や電子部品の供給は回復局面にあるとされながらも、現場の認識は必ずしも楽観的ではない。むしろ、次の不安定局面を見据えた備えが進みつつある。株式会社ＫＵＭＵ Ｗｏｒｋｓが実施した調査によると、製造業の調達部門責任者の８０・９％が、２０２６年以降の半導体・電子部品供給に不安やリスクを感じている。調査は２０代から６０代の責任者３２５人を対象に