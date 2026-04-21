Ｎｅｔｆｌｉｘで配信され、大ヒットを記録した恋愛リアリティショー「ラヴ上等」に参加したタレント・鈴木ユリアが６月１７日に「瞳をとじたら〜ＷｈｅｎＩｃｌｏｓｅｍｙｅｙｅｓ〜」でエイベックスから歌手デビューすることが２１日、発表された。同曲は、１９９７年にＣＨＥＲＲＹが発表した「ＷｈｅｎＩｃｌｏｓｅｍｙｅｙｅｓ」の日本語初カバー。ノリの良い、哀愁系ユーロビートの決定盤とも称される名