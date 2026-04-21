ＤｅＮＡの竹田祐投手（２６）が２２日の阪神戦（横浜スタジアム）で今季初白星を懸けて先発する。今季は２戦２敗。前回登板となった１４日のヤクルト戦（松山）では４回１／３を投げ６安打５失点（自責４）で今季２敗目。５回には下位打線に４連打を浴び「全部追い込んでからのヒットだったんで。すごい悔いも残ります」と反省する。阪神打線については「森下選手と佐藤選手はすごく状態いいと思うので、気を付けていけたら