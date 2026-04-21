産業能率大学総合研究所では、２０２６年度に就職した新入社員５００人（男性２５３人、女性２４７人）を対象に毎年恒例の「新入社員の理想の上司」調査を行った。その結果、今年度の新入社員の理想の男性上司の１位には、俳優の鈴木亮平さんが選ばれた。鈴木さんはこれまで４年連続でトップ１０入りしており、昨年度の６位から順位を上げ、初めて１位となった。また、理想の女性上司１位は、俳優の天海祐希さんとなった。天