トヨタ スープラ（A70）｜Toyota Supra A70（MK3） 今でも多くのクルマ好きを魅了しつづける70スープラ トヨタのスープラと聞くと、「70・80・90」と、各世代の記憶を思い浮かべる人も多いでしょう。なかでも最近では、高市早苗さんが所有されていた70スープラが話題となり、その存在を改めて認識した方もいるかもしれません。今回、Vintage Club by KINTOでお借りした70スープラは、その話題の個