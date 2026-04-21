【新華社マニラ4月21日】フィリピンのシンクタンク「アジア世紀」戦略研究所のハーマン・ラウレル（HermanTiuLaurel）所長がこのほど、新華社の単独インタビューに応じ「日本政府による『再軍事化』の加速は、アジア太平洋地域の平和と安定、繁栄にとって深刻な脅威となる。第2次世界大戦中に日本がフィリピンで犯した数々の残虐行為を決して忘れてはならない」と訴えた。米軍とフィリピン軍が20日、年次合同演習「バリカタ