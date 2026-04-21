モデルの長谷川潤（39）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。祖母と長女、長男と過ごす穏やかな時間を公開した。【動画】「めちゃくちゃ素敵」祖母＆子どもたちとの“かけがえのない時間”を公開した長谷川潤長谷川は「おばあちゃん」という一言を添えて、祖母と過ごす何気ない日常を捉えた動画を投稿。そこには、祖母と子どもたちが世代を超えて寄り添い合い、ゆったりとした時間が流れる貴重なひとときが収められてい