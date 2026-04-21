1人暮らしの高齢者が介護施設などに入居する際に悩ましいのが、ペットと離れ離れになってしまうという課題です。そんな中、全国でも珍しいペットと入居できる高齢者施設があるんです。そこでは様々な人生を歩んできた入居者と動物たちが支え合う姿がありました。神奈川・横須賀市にある高齢者施設。女性のベッドでくつろぐのは1匹の猫です。入居者（91）：やっぱり心が和みますね。おもちゃに夢中の犬や、みんなで使っているという