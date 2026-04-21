◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年4月21日ZOZOマリン）オリックスの23年ドラフト1位・横山聖哉内野手が、「9番・遊撃」で今季初スタメンに名を連ねた。下半身のコンディション不良で登録を抹消された広岡に代わって、19日に今季初昇格したばかり。若干20歳の若手内野手に、新風を吹き込む活躍が期待される。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（三）宗2（中）渡部3（左）西川4（二）太田5（指）