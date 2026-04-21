【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコの首都メキシコ市近郊の世界遺産テオティワカン遺跡で２０日、銃撃事件が発生し、メキシコ政府によると、カナダ人女性１人が死亡し、米国、コロンビア、ブラジル、カナダ、ロシア国籍の計１３人が負傷した。容疑者の男は事件直後に銃で自殺した。ＡＰ通信によると、男は２７歳のメキシコ人で、人気スポットの「月のピラミッド」を訪れていた観光客に向けて銃を乱射した。現場からは男のもの