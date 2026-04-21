21日午前、大分県の日出生台演習場で、陸上自衛隊の10式戦車が実弾射撃中、砲弾が破裂して3人が死亡、1人が重傷を負った事故をうけ、同日午後、自衛隊の荒井陸上幕僚長が会見した。荒井陸幕長は冒頭、「地元をはじめ国民にご迷惑、ご心配をおかけした」として陳謝するとともに、「亡くなられた隊員のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆様にお悔やみを申し上げます」と哀悼の意を表した。事実関係の詳細や原因に