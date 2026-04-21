SNSで知り合った女子中学生に現金を渡して性的な行為をしたなどとして去年6月に児童買春などの疑いで埼玉県警に逮捕された新潟市の中学校に勤務する男性教諭（36）が21日付けで懲戒免職処分となりました。免職の処分を受けたのは児童買春などの疑いで逮捕された新潟市の白根第一中学校の男性教諭・中村岳被告（36）です。市教委によると男性教諭は去年6月15日、被害女性2人に対し、16歳未満でありことを知りながらSNSにより面会を