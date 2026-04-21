新エンジン搭載！ パワーと燃費性能を両立トヨタのポーランド法人は2026年2月23日、ミドルサイズ商用バン「プロエース」および乗用仕様の「プロエース ヴァーソ」の2026年モデルを発表しました。今回の改良では、環境性能と動力性能を大幅に高めた新世代の2.2リッターディーゼルエンジンが導入され、欧州市場での競争力をさらに引き上げています。【画像】超カッコいい！ トヨタ“新型スライドドアバン”「“プロ”エース」を