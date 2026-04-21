瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。21日夜も晴れの天気が続くでしょう。 22日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りの見込みです。次第に雲が増えるでしょう。22日にかけて黄砂の飛来が予想されているため、物への付着や体調管理に注意してください。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で10度の予想です。21日朝よりも5度以上気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と津山で23度、高松で22度で