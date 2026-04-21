4月28日より放送されるNHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の第1話試写会および会見が4月21日に同局で開催され、主演の中島健人、共演の田中麗奈、鈴木福、脚本の根本ノンジ、制作統括の山本敏彦、演出の木村隆文が登壇した。 参考：中島健人、「“コク”がある」と山田裕貴を大絶賛『ちるらん』で届ける熱い思い 本作は、町田そのこによる同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒュ&