黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁は、２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想しています。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？黄砂シミュレーション ［気象概況］２１日から２２日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で、黄砂が予想され、視程が１０キロメートル未満となるでしょう。 ［防災事項］屋外では所により黄砂が付着するなど影響が予想されます。また、視程が５キ