愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、義母が骨折したことから起こった一件です。義母「小指が折れちゃったのよ〜」骨折した小指を見せながら、医者から全治2か月と言われただの、安静にと言われただの、“察しろオー