22日(水)は広い範囲で晴れますが、引き続き黄砂に注意が必要です。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■21日は西日本で黄砂観測22日にかけて黄砂飛来21日(火)午前中は京都や滋賀、鳥取、島根で黄砂が観測されました。黄砂はこのあと22日(水)にかけて、北日本から西日本の広い範囲に飛来する可能性があります。濃度のピークは21日(火)午後で、22日(水)には少し薄くなりそうです。気になる方は洗濯物の外干しを控える、マス