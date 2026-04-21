5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の追加カード発表会見が21日に都内で行われ、未定だった皇治の対戦相手が平本蓮になることが発表された。ルールは10オンスグローブ着用のスタンディングバウト特別ルール（3分3ラウンド）で、契約体重なしで行われる。【動画】平本蓮vs皇治、対戦決定で煽り合い勃発！朝倉未来にも悪口連発で会見が“カオス状態”に会見後の榊原信行CEOの囲み取材で、対戦に至った経緯やSN