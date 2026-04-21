４７歳で美大に合格したナイツの土屋伸之が２０日、インスタグラムのストーリー機能で、ＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯから粋なプレゼントをもらったことを報告した。ナイツがレギュラー出演するニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」は今週は「芸能界のタクロウ」ＷＥＥＫで、２０日に放送されたトップバッターがＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯだった。大のお笑い好きとしても知られるＴＡＫＵＲＯは、ナイツと月曜パートナーの平野ノ