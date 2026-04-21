東京市場まとめ 1.概況 日経平均は206円高の59,031円で続伸して、取引を開始しました。米国とイランによる停戦交渉期待から、リスク資産に買いが入りました。中でも、前日の米国市場では主要な半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が上昇した流れを引き継ぎ、国内の半導体関連銘柄が上昇をけん引しました。前引けは771円高の59,596円となりました。後場は利益確定の売りが出たことで、伸び悩む展開となり