へインズジャパンは21日、120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド・Hanes（ヘインズ）と、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターとして活躍する熊谷隆志氏が手がけるストリートブランドGDC（ジーディーシー）の第2弾コラボレーションモデルを4月29日より発売することを発表。キャンペーンビジュアルに俳優の窪塚洋介が起用された。【写真】大人の男の色気あふれすぎ…ヘイ