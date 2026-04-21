映画評論家でタレントの浜村淳（９１）が２１日、大阪市内で行われた滝あつし（６０）のデビュー曲「おとこ人生夢街道」発売パーティーにゲストとして登場した。「滝あつし」の芸名を命名した浜村は車いす姿で登場。還暦の新人歌手へ「よくここまでこぎ着けた。非常にうれしい限り。大活躍できるように」とエールを送り、ときにはジョークを交えて会場を盛り上げた。自身の体調については「あんまり良くない」とつづり、「大