陸上自衛隊は21日、戦車事故で死亡した3人に関し、戦車長の浜辺健太郎2等陸曹（45）、砲手の高山新吾3等陸曹（31）、安全係の金井効三3等陸曹（30）と氏名を明らかにした。いずれも大分県の玖珠駐屯地にある西部方面戦車隊の所属。