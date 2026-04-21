文化放送の定例会見が２１日、東京・浜松町の同局で行われ、４月１日付で中途入社した前田恵里花アナウンサー（２５）が出席した。石川・金沢市出身で、３月までは長野・信越放送でアナウンサーを務めた。元々はテレビ志望だったが「前職でラジオに出会って、こんなにもリスナーさんとのやりとりって楽しいんだと思ったのがきっかけ。もっと思い切りラジオをやりたいと思った」と転職の理由を説明。文化放送では２９年ぶりの正