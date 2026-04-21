Ｆ１で今季から導入された新制度「ＡＤＵＯ（追加開発アップグレード機会）」が、アストンマーティンとタッグを組むホンダのみに恩恵を与えることになると他チームが警戒感を高めている。今季からパワーユニット（ＰＵ）開発に適用される新しい制度で、他チームと比較して２〜４％以上性能が低いとみなされた場合、ＰＵ開発を大きく進めるための措置がさまざまな面で認められる。ＡＤＵＯの第１弾が次戦のマイアミ・グランプ