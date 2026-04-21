【モデルプレス＝2026/04/21】東京ディズニーリゾートでは、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を、7月2日（木）から9月14日（月）まで開催する。【写真】「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」主なプログラム◆東京ディズニーリゾートの夏イベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」2年目となる今年の「サマー・